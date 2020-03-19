"За уроки в пижаме не садиться!": как устроено дистанционное обучение

Что значит "дистанционное обучение"? У ребенка будут все уроки по обычному школьному расписанию, но онлайн?
Нет. Школа не может требовать, чтобы ребенок по 45 минут без перерыва сидел у экрана. Онлайн-уроки для детей ощутимо короче обычных школьных — длятся не более 20 минут. Каждая школа, каждый учитель составляет свое расписание для конкретного класса, проводит с ребятами онлайн-конференции, индивидуальные уроки, общается с ними по телефону. Важно: дистанционное образование — это когда во время урока дети общаются с учителем, а не когда вместо занятий получают в электронном дневнике задание от учителя прочитать несколько параграфов и сделать конспект. Дистанционное обучение — это всегда вербальное общение с учителем. Если детям дают задания, а потом их проверяют — это самостоятельное электронное обучение, а не дистанционное.
Учитель также может использовать в работе с ребенком материалы Московской электронной школы (МЭШ) — масштабного образовательного проекта, состоящего из сотен онлайн-уроков от лучших российских педагогов, из творческих заданий и тестов. Они разбиты по темам и классам. Но если ребенок посмотрел такой урок, он все равно должен получить разъяснение и от своего учителя.
В интернете также доступен образовательный телеканал Мособр.ТВ, на котором в режиме прямого эфира можно смотреть ролики с уроками и лекциями по разным предметам.
Сервис "Яндекс.Учебник" предоставляет школьникам 1–5-х классов более 35 тыс. заданий разного уровня сложности, которые учитель и ученик могут использовать в работе.
Дистанционное обучение подразумевает индивидуальный подход к ребенку. Каждый учитель знает своих сильных, средних, слабых учеников. На удаленке у него есть возможность больше общаться с ребенком тет-а-тет, составляя задания специально для него. Сложившаяся ситуация новая и для детей, и для учителей. Кто-то из детей поймет, что ему интереснее и удобнее учиться именно так. А для учителей это вызов проявить себя и свои компетенции в IT-сфере, которым его учили не один год.
Как учителя будут контролировать усвоение материала детьми? Это вообще возможно на удаленке?
Возможно, детей будут делить на небольшие группы в зависимости от их успеваемости и заниматься сразу с группой через онлайн-конференциии. Это экономит учителю время и позволяет понять, кто понял материал, а кто нет. Если ребенок не усвоил тему, учитель может позаниматься по Skype индивидуально. Дети также будут выполнять самостоятельные работы, задания, которые позволят оценить их знания.
А ставить оценки и задавать домашние задания будут?
На дистанционном обучении дети выполняют много самостоятельной работы — по сути, она и есть домашняя. Малышам оценки обычно не ставят. Оценивать ли детей постарше — решает школа, учитель.
А что с дисциплиной? Учитель будет отмечать, кто был на уроке, а кто не был?
Отследить посещаемость занятий очень просто: дети заходят в систему через свои электронные дневники на сайте mos.ru — там сразу все видно.
Во время дистанционного обучения ребенку важно организовать и соблюдать режим дня.
"Не надо спать до полудня, а потом приступать к урокам, — говорит Ольга Ярославская. — Родителям лучше поднимать ребенка примерно в то же время, что и обычно. Встали, покормили завтраком, переодели — не обязательно в школьную форму, но не должно быть никаких уроков в пижаме, с бабушкой или мамой, которые периодически подставляют на рабочий стол еду или ведут разговоры на посторонние темы".
Если родители не смогут создать дома рабочую обстановку и атмосферу, ничего не получится. Нужно объяснить ребенку, что просто это новый формат учебы. "Вот твое расписание, вот тебе будильник, часы. До часа дня ты работаешь. Потом обед. Потом свободное время".
"Ребенок тоже еще не знает, что значит учиться на удаленке, — отмечает Ярославская. — Не исключаю, что многим детям понравится так работать и они захотят остаться на дистанционном обучении и дальше. Но для этого нужна высокая организованность всей семьи".
Важно не забывать о физической активности. Ребенок может выходить на прогулку с собакой, пойти с родителями, с братом или сестрой в ближайший парк или сквер. Главное — не собираться с друзьями, одноклассниками, сократить контакты до минимума.
Нужно ли родителям теперь больше заниматься детьми, объяснять темы вместо учителя?
Да, скорее всего, сейчас ребенку понадобится больше помощи, чем обычно. Увеличиваются объемы самостоятельной работы, а значит, будет больше вопросов, на которые ребенок захочет получить ответы.
И если в точных науках не все родители могут помочь, то выполнение заданий по русскому, литературе, истории, географии — повод для обсуждений, бесед, игр с ребенком.
Ольга Ярославская предостерегает родителей от соблазна делать задания за ученика:
"Часто нам проще сесть и быстро все сделать самим, чем объяснять, проверять, тратить на это время и эмоции. И все же лучше стараться мотивировать ребенка, стараться его заинтересовать и подвести к тому, что он справится с заданием сам".
Вопросы по организации дистанционного обучения для детей родители могут задать как учителю ребенка, так и на бесплатной горячей линии Министерства просвещения России. Здесь же представлена подробная информация о ресурсах, которые предназначены для учебы на удаленке.
Какие будут сложности?
"Сейчас проект "Московская электронная школа" проходит серьезную проверку, потому что так массово дети к нему пока не обращались, — объясняет Ольга Ярославская. — Ситуация длительного карантина выявит слабые места, над которыми надо работать.
Ситуация с карантином сейчас — тестовая для проекта МЭШ, она позволит выявить ее слабые места. Есть вопросы, с которыми мы сейчас сталкиваемся и над которыми работаем: как будут получать образование дети, у которых нет гаджетов? Выдержит ли интернет? Он должен быть высокоскоростным для виртуального общения, готовы ли школьные серверы к тому, чтобы сразу охватить большое количество учеников?
На учителя сейчас возрастает нагрузка. Это проверка и педагогов, их готовности так работать с большим количеством детей. Учитель — первый человек, который заинтересован в том, чтобы все получилось, потому что школьной программы никто не отменял и потом именно с учителя спросят, если у детей в знаниях будут пробелы. Уверена, что для талантливого учителя карантин — дополнительная возможность проявить креативность, придумывать нестандартные решения".
Карина Салтыкова, Габриэла Чалабова