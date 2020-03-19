"За уроки в пижаме не садиться!": как устроено дистанционное обучение

Нет. Школа не может требовать, чтобы ребенок по 45 минут без перерыва сидел у экрана. Онлайн-уроки для детей ощутимо короче обычных школьных — длятся не более 20 минут. Каждая школа, каждый учитель составляет свое расписание для конкретного класса, проводит с ребятами онлайн-конференции, индивидуальные уроки, общается с ними по телефону. Важно: дистанционное образование — это когда во время урока дети общаются с учителем, а не когда вместо занятий получают в электронном дневнике задание от учителя прочитать несколько параграфов и сделать конспект. Дистанционное обучение — это всегда вербальное общение с учителем. Если детям дают задания, а потом их проверяют — это самостоятельное электронное обучение, а не дистанционное.

Учитель также может использовать в работе с ребенком материалы Московской электронной школы (МЭШ) — масштабного образовательного проекта, состоящего из сотен онлайн-уроков от лучших российских педагогов, из творческих заданий и тестов. Они разбиты по темам и классам. Но если ребенок посмотрел такой урок, он все равно должен получить разъяснение и от своего учителя.

В интернете также доступен образовательный телеканал Мособр.ТВ, на котором в режиме прямого эфира можно смотреть ролики с уроками и лекциями по разным предметам.

Сервис "Яндекс.Учебник" предоставляет школьникам 1–5-х классов более 35 тыс. заданий разного уровня сложности, которые учитель и ученик могут использовать в работе.

Дистанционное обучение подразумевает индивидуальный подход к ребенку. Каждый учитель знает своих сильных, средних, слабых учеников. На удаленке у него есть возможность больше общаться с ребенком тет-а-тет, составляя задания специально для него. Сложившаяся ситуация новая и для детей, и для учителей. Кто-то из детей поймет, что ему интереснее и удобнее учиться именно так. А для учителей это вызов проявить себя и свои компетенции в IT-сфере, которым его учили не один год.