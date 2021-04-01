Министры ОПЕК+ начали встречу по определению уровня добычи нефти

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Министерская встреча ОПЕК+, на которой должны утвердить квоты на добычу нефти на предстоящий период, началась в режиме телеконференции. Это следует из трансляции на сайте ОПЕК.

Страны ОПЕК+ в своих обсуждениях перед министерской встречей рассматривали вариант сохранения квот по добыче нефти на май, но и постепенное ее увеличение в июне, говорил ТАСС высокопоставленный источник в ОПЕК+.

Однако ранее министры ОПЕК+ договаривались, что рост добычи при смягчении ограничений не может превышать 500 тыс. б/с в месяц. До этого Reuters со ссылкой на свои источники сообщал, что вариант ослабления ограничений обсуждается, но также министры не готовы отказываться от сдерживания добычи.

Однако, как показывают последние заседания стран ОПЕК+, исход встреч не всегда совпадает с тем, какие варианты действий обсуждаются накануне. Так недавние решения альянса основывались исключительно на позиции Саудовской Аравии, которые были озвучены в последний момент переговоров и перечеркивали по сути все обсуждаемые до этого опции.