Решетников заявил, что субсидии производителям сахара и масла утвердят в ближайшее время

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Проект постановления о субсидиях производителям сахара и подсолнечного масла внесен в правительство РФ и в ближайшее время документ будет принят. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Сахар по 46, масло по 110. Российские власти и бизнес договорились о снижении цен

Ранее Минсельхоз РФ сообщил, что подготовил проект постановления о субсидиях производителям сахара и подсолнечного масла.

"Соглашения по субсидиям (производителям сахара и масла - прим. ТАСС) внесены в правительство и со всеми согласованы, то есть в ближайшее время будут приняты", - сказал он. Министр отметил, что торговые сети и производители выполняют соглашения по стабилизации цен.

По словам министра, сейчас наблюдаются закупки сахара "впрок". "Мы сейчас видим, что в ряде элементов цепочки идут закупки [сахара] впрок, коллеги из ФАС это подтверждают", - отметил министр.

При этом, по данным контрольно-кассовой техники, никаких колебаний в розничных продажах сахара нет, добавил Решетников. "В диапазоне 4,2-4,3 тыс. т сахара в день как потреблялись, так и потребляются, это соответствует цифрам прошлого года", - указал глава Минэкономразвития.

О субсидиях

Ранее в Минсельхозе сообщили, что межбюджетные трансферты предоставляются на возмещение части затрат производителям масла подсолнечного из расчета 10 рублей на 1 литр произведенного и реализованного в предприятия розничной торговли рафинированного бутилированного масла подсолнечного собственного производства по цене, не превышающей 95 рублей за 1 литр. Производители белого сахара получают такие субсидии из расчета 5 рублей на 1 кг произведенного и реализованного в предприятия розничной торговли сахара белого собственного производства по цене, не превышающей 36 рублей за 1 кг. Срок предоставления субсидий - с 1 апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года.