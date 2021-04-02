ВТБ готовит иск о банкротстве "Открытие холдинга"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ планирует обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании банкротом АО "Открытие холдинг". Соответствующее уведомление размещено на сайте "Федресурс".

"Банк ВТБ <...> сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании Акционерного общества "Открытие Холдинг" несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось также о планах налоговой инспекции обратиться в Арбитражный суд города с заявлением о признании "Открытие холдинга" банкротом.

20 февраля 2020 года компания "Открытие холдинг", бывший основной владелец банка "Открытие", направила в Арбитражный суд Москвы заявление о своем банкротстве. Тогда в пресс-службе холдинга ТАСС пояснили, что к настоящему моменту "Открытие холдинг" передал кредиторам практически все свои активы. Этого оказалось недостаточно для полного исполнения холдингом обязательств. В связи с этим АО "Открытие холдинг" приняло решение подать заявление о собственном банкротстве.