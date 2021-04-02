Значение контейнерного индекса Drewry на 220% превышает прошлогодний уровень

ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Снижавшийся на протяжении пяти недель подряд индекс Drewry World Container Index (WCI) для восьми ключевых трейдов в направлении восток-запад, связывающих США, Европу и Азию, подрос за эту неделю на 0,2%, до $4 883,43 за 40-футовый контейнер (FEU). Текущее значение на 220,2% превышает уровень годом ранее.

Среднее значение индекса за период с начала этого года составляет $5 139 за FEU, что на $3 381 больше, чем в среднем за последние пять лет.

Средняя ставка на доставку контейнера из Шанхая в Нью-Йорк выросла на $302, до $6 821 за FEU, в Лос-Анджелес - на $199, до $4 383 за FEU. Спотовый индекс для маршрута Шанхай-Генуя упал на $172, до $7 682 за FEU, доставка в Роттердам подешевела на $132, до $7 476. Средняя ставка за перевозку из Нью-Йорка в Роттердам подросла на $3, до $718 за FEU.

Ранее сообщалось, что контейнерный кризис привел к дефициту отдельных продуктов или их подорожанию. Особенно остро это ощущалось перед новогодними праздниками, в период высокой покупательской активности. Кризис так или иначе затронул все компании, которые связаны с грузоперевозками. Участники рынка пожаловались, что в феврале 2021 года стоимость перевозки выросла примерно с $1,5 тыс. до $6–9 тыс. за контейнер.