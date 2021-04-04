В Total заявили, что продолжат свою деятельность в Мьянме

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Энергетическая корпорация Total не намерена полностью прекращать свою деятельность в Мьянме. Об этом генеральный директор Total Патрик Пуянне заявил в интервью, опубликованном в воскресенье еженедельной газетой Le Journal du Dimanche . Заявление сделано в ответ на призыв к Total со стороны ряда НПО, которые считают, что компании следует покинуть эту страну после произошедшего там военного переворота.

Пуянне признал, что возглавляемая им корпорация оказалась в ситуации, когда ей приходится принимать ряд сложных решений. "Мы решили прекратить осуществление наших проектов и ведение бурения в Мьянме, однако мы продолжаем добычу газа. И мы делаем это отнюдь не для того, чтобы поддержать прежний уровень прибыли и не для того, чтобы продолжать выплачивать налоги военной хунте страны. Мы поступаем так с тем, чтобы гарантировать безопасность нашего персонала, гарантировать, что эти люди не попадут в тюрьмы и не будут обречены хунтой на принудительный труд", - заявил Пуянне.

"Мы не хотим также, чтобы условия жизни населения ухудшились из-за того, что мы окажемся вынужденными отключить подачу электроэнергии для миллионов людей", - добавил французский бизнесмен. Он напомнил, что от его корпорации зависит также электроснабжение западной части Таиланда. Пуянне заверил при этом, что добыча газа на месторождении на шельфе будет прекращена, если соблюдение установленных компанией норм производственной безопасности окажется невозможным.

"На данный момент речи об этом нет, так как наших установок, расположенных на платформах в море, не коснулась та трагическая ситуация, которая возникла на суше", - сказал бизнесмен. Пуянне подчеркнул, что как он лично, так и возглавляемая им корпорация "возмущены репрессиями в Мьянме".

Помощь ассоциациям

"В связи с тем, что у меня нет возможности принять решение о прекращении производства в Мьянме, я принимаю решение выделять тем ассоциациям, которые действуют в защиту прав человека в Мьянме, эквивалент той суммы, которую корпорация вынуждена выплачивать государству этой страны в качестве налогов", - сообщил Пуянне. Согласно отчетам Total, компания, действующая в Мьянме с 1992 года, выплатила в 2019 году местным властям в качестве налогов и платы за концессии 230 млн долларов, а в 2020-м - еще около 176 млн долларов.

"С начала кризиса в Мьянме, начавшегося в феврале, мы не выплачивали ни налогов, ни других отчислений военной хунте по той простой причине, что банковская система страны более не работает", - уточнил он.