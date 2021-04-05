{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Проблемы Twitter в России
Обновлено 

В Twitter заявили о "нулевой терпимости" к размещению противоправного контента

Представители компании сообщили, что обозначили свою позицию во время беседы с сотрудниками Роскомнадзора
© AP Photo/Jeff Chiu

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Руководство американской компании Twitter придерживается принципа "нулевой терпимости" к публикации запрещенного контента в одноименной социальной сети. Об этом представитель компании заявил в понедельник онлайн-порталу Business Insider, комментируя решение Роскомнадзора не переходить к полной блокировке работы сервиса на территории РФ.

На эту тему
Главное о проблемах Twitter в России
Главное о проблемах Twitter в России

"Мы с Роскомнадзором провели 1 апреля конструктивную беседу, в ходе которой подтвердили нашу политику нулевой терпимости к сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что продвижение, чествование или одобрение суицида или членовредительства не соответствует нашим правилам", - отметил представитель компании. По его словам, руководство Twitter "не допускает использования [этой социальной сети] для противоправных действий".

"Это была продуктивная дискуссия на предмет того, как обе стороны могут способствовать тому, чтобы сообщения о такого рода запрещенном контенте рассматривались в оперативном порядке", - отметил представитель Twitter.

Роскомнадзор в понедельник принял решение не переходить к полной блокировке работы соцсети на территории РФ, продлив меру по ограничению ее трафика до 15 мая. В ведомстве отметили, что Twitter повысил скорость удаления запрещенных в РФ материалов и после 10 марта удалил около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. публикаций, не удалявшихся с 2017 года.

10 марта Роскомнадзор объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки.

Теги
Проблемы Twitter в России
В "Газпром нефть" заявили, что нефтяной отрасли к 2030 году потребуется 1 млн роботов
В компании также сообщили, что для обучения соответствующих специалистов запустят бесплатную образовательную программу по робототехнике
Читать полностью