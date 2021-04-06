Начштаба заявил, что блокировка Суэцкого канала не отразилась на операциях ВМС США

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Недавнее блокирование Суэцкого канала не сказалось на проведении операций Военно-морских сил (ВМС) США. С таким заверением выступил в понедельник на брифинге для небольшой группы журналистов, участие в котором принимал корреспондент ТАСС, начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

"Это в действительности вообще не осложнило [операции американских ВМС]", - заявил военачальник.

По его словам, "ключевым моментом было сохранение присутствия в зоне оперативной ответственности Европейского [командования Вооруженных сил США] при одновременной способности оказывать критически важную поддержку Центральному командованию [ВС США], если бы силам на земле это потребовалось".

В связи с этим Гилдей напомнил, что до недавних пор в Восточном Средиземноморье находился американский атомный авианосец Dwight D. Eisenhower, с которого совершались вылеты "в поддержку СЕНТКОМ", то есть Центрального командования ВС США. Затем было принято решение перебросить этот авианосец, и теперь он действует в Красном море, сказал адмирал. Таким образом, отметил он, ВМС использовали Восточное Средиземноморье для поддержки и Европейского, и Центрального командований ВС США.

С точки зрения Гилдея, инцидент в Суэцком канале "показал самым острым образом всю проблематичность узких мест", а также важность сохранения открытыми маршрутов мировой торговли. "Насколько я знаю, стоимость составляла $10 млрд в день в плане потерь для торговли", - сказал адмирал. "И, конечно, - считает он, - единственным способом выйти из положения было огибание мыса Доброй Надежды".

Кроме того, ЧП продемонстрировало, "насколько важно присутствие военно-морских сил у всех узких мест", считает адмирал.