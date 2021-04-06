Итоговый объем IPO Fix Price составил $1,77 млрд

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Организатор IPO ретейлера Fix Price Morgan Stanley использовал опцион на переподписку частично - на 11,5% от объема, поэтому итоговый free float составил 21,3%. Об этом говорится в сообщении компании.

Как ретейлер проводит крупнейшее за 10 лет IPO

Fix Price на бирже. Как ретейлер проводит крупнейшее за 10 лет IPO

"Morgan Stanley & Co. International plc частично исполнила опцион по цене предложения $9,75 за каждую акцию", - говорится в сообщении. Банк приобрел 3 млн GDR, тогда как размер опциона составлял 26,75 млн GDR.

Таким образом, общий размер предложения составил 181,427 млн GDR, что, как отмечает компания, "составляет 21,3% от текущего общего выпущенного и находящегося в обращении акционерного капитала с фиксированной ценой". Итоговый объем IPO Fix Price - $1,77 млрд.

Если бы опцион был реализован, сумма сделки составила бы $2 млрд, а free float - 24,1%.

О компании

Fix Price объявила о намерении провести IPO на Лондонской бирже и получить вторичный листинг на Московской бирже 15 февраля. Luncor Overseas S.A принадлежит 41,55% ретейлера, SBP Foundation - 26,51%, LF Group DMCC - 15,05%, еще 9,9% у "Марафон групп" (Samonico Holdings Ltd), 4% - у "дочки" Goldman Sachs Group (GLQ International Holdings Ltd), у топ-менеджеров компании - 2,3%. Основатели Fix Price Хачатрян и Ломакин владеют также 0,2% акций через Eristelon Holdings.

На сегодняшний день работает 4,2 тыс. магазинов Fix Price более чем в 1 тыс. населенных пунктах в 78 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане. Выручка Fix Price по итогам 2020 года выросла на 33%, до 190 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,4%, до 17,57 млрд рублей.