Fix Price на бирже. Как ретейлер проводит крупнейшее за 10 лет IPO

Первые торговые точки в формате "все по тридцать" появились в России в 2007 году. Модель торговли оказалась достаочно востребованной, и сеть стала быстро расти. Сейчас 4,2 тыс. магазинов Fix Price работает более чем в 1 тыс. населенных пунктов в 78 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане.

Выручка Fix Price по итогам 2020 года выросла на 33%, до 190 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,4%, до 17,57 млрд рублей.

В феврале 2021 года ретейлер объявил, что планирует подать заявку на проведение IPO на Лондонской бирже. Также компания получила листинг депозитарных расписок на Московской бирже. Бумаги включены в первый котировальный список.