Fix Price на бирже. Как ретейлер проводит крупнейшее за 10 лет IPO

Fix Price разместит глобальные депозитарные расписки (GDR) в рамках первичного публичного размещения (IPO) по верхней границе диапазона - $9,75 за бумагу. Совокупный размер предложения увеличили до $2 млрд. Исходя из цены предложения, рыночная капитализация компании составит приблизительно $8,3 млрд.
Бумаги начнут торговаться на основном рынке LSE и Московской бирже 10 марта. Организаторами IPO выступили BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".
IPO станет крупнейшим за всю историю российского ретейла и почти достигнет показателей рекордного IPO "Русала" в Гонконге в 2010 году.
Как в России появился первый dollar store?
Первые торговые точки в формате "все по тридцать" появились в России в 2007 году. Модель торговли оказалась достаочно востребованной, и сеть стала быстро расти. Сейчас 4,2 тыс. магазинов Fix Price работает более чем в 1 тыс. населенных пунктов в 78 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане.
Выручка Fix Price по итогам 2020 года выросла на 33%, до 190 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,4%, до 17,57 млрд рублей.
В феврале 2021 года ретейлер объявил, что планирует подать заявку на проведение IPO на Лондонской бирже. Также компания получила листинг депозитарных расписок на Московской бирже. Бумаги включены в первый котировальный список.
Чего ожидал ретейлер от IPO?
Изначально Fix Price установил ценовой диапазон в рамках первичного публичного размещения на уровне $8,75-$9,75 за GDR. Предполагалось, что объем размещения может составить $1,5-1,7 млрд.
Компания сообщала, что в результате IPO у нее появится несколько якорных инвесторов. Катарский фонд Qatar Investment Authority (QIA) и фонды, управляемые BlackRock, GIC и APG по соглашению с Fix Price приобретут акции по цене предложения на общую сумму $475 млн ($150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно).
Как отреагировали инвесторы?
Спрос на GDR ретейлера превысил предложение в несколько раз. Совокупный размер предложения был увеличен до $2 млрд: планируется разместить 178,37 млн GDR стоимостью около $1,7 млрд и 26,75 млн GDR от продающих акционеров.
Около 40% спроса в ходе IPO Fix Price пришлось на американских инвесторов, ранее не проявлявших высокого интереса по отношению к российским компаниям не из технологического сектора. Около трети всех заказов сделали британцы, на россиян пришлось более 10% общего спроса.
Почему можно считать IPO рекордным?
IPO ретейлера станет крупнейшим российским размещением с 2010 года, когда в рамках IPO в Гонконге "Русал" привлек $2,24 млрд, а также крупнейшим IPO российской частной компании - как на Лондонской фондовой бирже, так и на Московской бирже за всю историю.
Помимо прочего, сделка стала крупнейшим IPO компании сектора розничной торговли из развивающихся стран за всю историю и крупнейшим IPO в данном секторе в мире с 2011 года.
"Сделка закрылась по верхней границе ценового диапазона, а компания была оценена на уровне лучших западных аналогов и с большой премией к российским компаниям сектора розничной торговли", - отметил соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитал" Борис Квасов.