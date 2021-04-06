Нарушающим порядок морским портам грозит закрытие после проверок Росприроднадзора

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Санкции вплоть до прекращения деятельности будут применены к морским портам в ходе проверок Росприроднадзора, заявила глава ведомства Светлана Радионова.

Ранее Радионова сообщила о возобновлении внеплановых проверок морских портов в России, которые были начаты в 2019 году и прерваны пандемией. По ее словам, теперь проверки статут жестче.

"Все, вплоть до закрытия", - уточнила она в видеоинтервью ТАСС, отвечая на вопрос, какие санкции будут применены к нарушителям порядка.

По словам Радионовой, на неудовлетворительное состояние морских портов жалуются граждане. Первые результаты проверок появятся не раньше, чем через месяц.

"Невозможно, ничего на делая, принимать в порту любой вид груза. Если вы торговали рыбой и были базовым рыбным портом, и вдруг к вам идет уголь - наверное, это неправильно. Понятно, что у вас нет специального оборудования. <...> Будем на это очень четко обращать внимание", - отметил глава Росприроднадзора.