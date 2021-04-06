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Прожиточный минимум в IV квартале 2020 года составил 12 273 рубля

Стоимостная величина с 2021 года рассчитывается исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума трудоспособного населения за IV квартал 2020 года составила 12 273 рубля. Об этом говорится в приказе Минтруда России за подписью главы ведомства Антона Котякова, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2020 года на душу населения 11 329 рублей, для трудоспособного населения - 12 273 рубля, для пенсионеров - 9 348 рублей, детей - 11 140 рублей", - говорится в документе.

С 2021 года МРОТ и прожиточный минимум рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше).

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи, как социальный контракт, ежемесячное пособие на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до трех лет в рамках нацпроекта "Демография", выплаты на детей от трех до семи лет, а также при предоставлении многих региональных мер поддержки.

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РоссияКотяков, Антон Олегович
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