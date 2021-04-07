"Русал" ожидает дефицита предложения алюминия на мировом рынке в 2021 году

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. "Русал" прогнозирует дефицит предложения алюминия в мире в 2021 году, а спрос на металл будет расти вслед за восстановлением ключевых рынков. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор алюминиевого холдинга Евгений Никитин.

"Мы рассчитываем, что спрос будет расти вслед за восстановлением наших ключевых рынков. И в целом, мы ожидаем в этом году дефицита предложения. Это, конечно, будет зависеть от дальнейшей ситуации с коронавирусом, от темпов вакцинации, а также от того, какие усилия правительства развитых стран примут для поддержки своих экономик", - сказал он.

"Русал" также видит сейчас заметное восстановление заказов со стороны большинства отраслей, затронутых локдауном из-за пандемии коронавируса, отметил Никитин.

При этом цена алюминия вернулась на докризисный уровень только в декабре прошлого года, подчеркнул гендиректор алюминиевого холдинга.

Для "Русала" 2020 год оказался продуктивным, поскольку компания смогла нарастить продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС), несмотря на глобальную нестабильность и падающий рынок, считает глава "Русала".

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2020 года производство компании составило 3,755 млн т, а продажи снизились до 3,926 млн т (-6%).

В 2020 году продажи продукции с добавленной стоимостью "Русала" увеличились на 11,3%, до 1,72 млн т. Доля ПДС в общем объеме продаж компании составила 44% (против 37% в 2019 году).