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Союзроссахар сообщил, что заводы полностью выполняют обязательства по фиксированным ценам

По оценкам союза, сахара, выработанного из урожая свеклы 2021 года, будет достаточно для обеспечения потребностей не только внутреннего рынка, но и рынков стран - участниц Евразийского экономического союза

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Сахарные заводы полностью выполняют обязательства по фиксации цен на уровне 36 рублей за килограмм. Об этом журналистам заявил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.

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"В настоящее время сахарные заводы в полном объеме выполняют свои обязательства в рамках декабрьского соглашения и реализуют продукцию по социально значимой цене 36 руб./кг", - сказал он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 7 апреля подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 9 млрд рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла. "Поддержка государства - субсидии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара - является существенной помощью в период подготовки предприятий к новому производственному сезону. Также она позволит решить ключевую задачу - увеличить посевы сахарной свеклы и объемы производства свекловичного сахара в сезоне 2021-2022 годов", - считает Бодин. По оценкам Союзроссахара, сахара, выработанного из урожая свеклы 2021 года, будет достаточно для обеспечения потребностей не только внутреннего рынка, но и рынков стран - участниц Евразийского экономического союза.

В свою очередь, исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев также считает, что выделение субсидий производителям подсолнечного масла - это "взвешенное и очень своевременное" решение. По его словам, в текущей ситуации оно позволит компенсировать часть потерь, связанных с выполнением соглашения о стабилизации цен. "Важно, что размер субсидии рассчитан корректно исходя из рыночных реалий. Таким образом будут обеспечены условия для того, чтобы маслозаводы смогли в более комфортном режиме работать до нового сезона, когда будут сформированы системные и прозрачные для всех игроков меры регулирования рынка, и мы сможем закупать сырье по приемлемым для потребителя ценам", - отметил он.

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