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Приостановка доступа к Zoom госучреждениям РФ

ВШЭ планирует перейти на российские аналоги Zoom для организации видеоконференций

Старший директор по коммуникациям ВШЭ Андрей Лавров добавил, что университет ведет переговоры с онлайн-сервисом для видеовстреч "Яндекс.Телемост"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) планирует в ближайшем будущем начать использовать в учебном процессе отечественные сервисы для организации видеоконференций. Об этом сообщил в среду старший директор по коммуникациям ВШЭ Андрей Лавров в эфире телеканала "Россия-24".

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"Мы использовали Zoom, сейчас переходим на другое. Долгое время были переговоры с компанией Zoom, но, к сожалению, мы не смогли добиться внятного ответа. Реселлер, который имеет эксклюзивное право представлять интересы компании в России, сообщил нам, что корпоративные лицензии не могут быть продлены. В связи с этим мы переводим университет на другие платформы, ресурсы. В приоритете рассматриваем в ближайшем будущем начать использование российского программного обеспечения, потому что это более надежная для нас история", - сказал он.

Лавров добавил, что ВШЭ ведет переговоры с онлайн-сервисом для видеовстреч "Яндекс.Телемост".

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