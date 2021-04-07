ВШЭ планирует перейти на российские аналоги Zoom для организации видеоконференций

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) планирует в ближайшем будущем начать использовать в учебном процессе отечественные сервисы для организации видеоконференций. Об этом сообщил в среду старший директор по коммуникациям ВШЭ Андрей Лавров в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Мы использовали Zoom, сейчас переходим на другое. Долгое время были переговоры с компанией Zoom, но, к сожалению, мы не смогли добиться внятного ответа. Реселлер, который имеет эксклюзивное право представлять интересы компании в России, сообщил нам, что корпоративные лицензии не могут быть продлены. В связи с этим мы переводим университет на другие платформы, ресурсы. В приоритете рассматриваем в ближайшем будущем начать использование российского программного обеспечения, потому что это более надежная для нас история", - сказал он.

Лавров добавил, что ВШЭ ведет переговоры с онлайн-сервисом для видеовстреч "Яндекс.Телемост".