Пушков не видит необходимости в ответных мерах к Zoom

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Необходимости в прямых ответных мерах к Zoom из-за ситуации с ограничением доступа к платформе для госучреждений нет, так как это может создать проблемы для россиян и предпринимательских структур. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Я думаю, что здесь речь не идет об ответных мерах. Можно предположить, что, поскольку Zoom это предпринял в отношении государственных компаний, российских госучреждений, у компании есть определенные опасения, что они иначе могут попасть под санкции правительства США", - сказал Пушков.

"Я думаю, что, если нам какие-то ответные меры предпринимать, мы только создадим проблемы для наших граждан, частных организаций, предпринимательских структур, исследовательских институтов, которые пользуются Zoom. Я думаю, что здесь прямые ответные меры не нужны, а вот косвенные ответные меры, конечно, нужны. В том смысле, что это решение Zoom подтверждает нашу уязвимость от внешних платформ, зарубежных технологий", - добавил сенатор.

По его словам, Россия в целом ряде направлений должна выходить на принципы самодостаточности, потому что санкционный режим начинает затрагивать не только инвестиции, сферу финансов или конкретных граждан, но уже распространяется и на сферу коммуникационных технологий. "Тот курс, который мы взяли на создание собственных платформ, сетевых инструментов, которые позволят нам быть самодостаточными, начиная с закона о суверенном интернете, правильность этого курса подтверждается", - подчеркнул Пушков.