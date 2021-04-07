Опрос: российские нефтегазовые компании отказались от Zoom в пользу корпоративных платформ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российский нефтегазовый и энергетический сектор, который представлен большей частью компаниями с госучастием, не пользуется программным обеспечением Zoom Video Communications Inc с самого начала удаленной работы. Как выяснил ТАСС в ходе опроса компаний, многие не используют популярную для видеоконференций программу, предпочитая собственные онлайн-платформы или решения других производителей.

Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур

О том, что дистрибьюторы решений Zoom в России и СНГ ограничили продажу сервиса онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ, сообщал во вторник "Коммерсантъ". Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) позднее подтвердил, что перейдет на отечественный софт, так как не смог добиться продления лицензии на пользование Zoom.

По всей видимости, эта проблема не коснулась отечественного энергосектора. "В Росатоме еще в прошлом году на уровне внутренних регламентов был установлен запрет на проведение рабочих совещаний с использованием Zoom", - сообщили ТАСС в госкорпорации. Для видеоконференций там используют собственную закрытую платформу Atom Space.

Не используют Zoom для корпоративной связи в "Роснефти", "Газпром нефти" и других добывающих компаниях, знают собеседники ТАСС в отрасли. Альтернативой Zoom в нефтегазовых компаниях чаще всего выступают аналоги российских разработчиков, либо решения Cisco и Microsoft.

В "Интер РАО" ТАСС пояснили, что в компании достаточно развиты внутрикорпоративные средства видеосвязи, не уступающие функционалу платформы Zoom. В компаниях "Русгидро" и "Газпром энергохолдинг" также никогда не использовали Zoom для проведения совещаний.