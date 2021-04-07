{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Разработчики "Спутника V" назвали инспекцию клинической практики стандартной для EMA

Соответствие вакцины уже подтвердили 59 стран

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Разработчики вакцины "Спутник V" заявили, что инспекция надлежащей клинической практики является стандартным процессом для всех вакцин в рамках процедуры одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщается в Twitter вакцины.

На эту тему
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Что известно о российских вакцинах
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак".

"Команда "Спутника V" проходит обычную процедуру одобрения EMA, в рамках которой надлежащая клиническая практика (GCP) является стандартной для всех вакцин. Спутник V" специально пригласил EMA для проведения последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review), для этого предоставляется вся необходимая информация. 59 стран уже подтвердили соответствие "Спутника V" надлежащей клинической практике, мы ожидаем, что EMA сделает то же самое", - указано в аккаунте разработчиков вакцины.

Ранее в среду газета Financial Times сообщила, что ЕМА на следующей неделе начнет проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V" этическим и научным международным стандартам. По ее информации, ЕМА изучит, не противоречат ли испытания российского препарата стандартам "надлежащей клинической практики", в частности, соблюдались ли правила GCP - международного клинического стандарта.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В G20 заявили, что мировая экономика демонстрирует сигналы улучшения
При этом экономический рост во многом зависит от неуверенности и нестабильности, говорится в совместном заявлении министров экономики и финансов и глав центробанков стран "Группы двадцати"
Читать полностью