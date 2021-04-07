Эксперт оценила влияние проблем с вакциной AstraZeneca на восстановление спроса на нефть

ЛОНДОН, 7 апреля. /ТАСС/. Заявление Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о связи между возникновением тромбов и применением вакцины Vaxzevria, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, может привести к замедлению темпов восстановления мирового спроса на нефть. Такое мнение высказала в среду ТАСС аналитик департамента нефтяных рынков норвежской консалтинговой фирмы Rystad Energy Луиза Диксон.

"Хотя это проблема из области медицины, любой отказ от вакцины от COVID-19 также может вызвать задержку ожидаемого восстановления спроса на нефть. Если кампании по вакцинации будут отложены, спрос на нефть также потребует больше времени для восстановления, поскольку ограничения и карантины планируется снять только после того, как критическая масса населения будет привита", - сказала эксперт, обратив внимание на наблюдающееся в среду падение цен на нефть на мировых площадках.

Диксон заметила, что теоретические перебои с вакцинацией из-за проблем с вакциной AstraZeneca могут особенно сильно почувствовать на себя развивающиеся страны, так как именно этот препарат "рекламировался как вакцина, которую проще всего транспортировать и хранить".

"Спрос на нефть, как ожидается, восстановится со второй половины 2021 года, однако эти ожидания основываются на предположении, что достаточно много людей будут привиты, чтобы оправдать возвращение к нормальной жизни. На данный момент цены на нефть естественным образом падают из-за последних неурядиц с вакцинацией, и существует риск еще более негативной реакции на этой неделе в зависимости от того, как правительства отреагируют на эти новости", - сказала Диксон.

На 19:43 мск стоимость июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE понижалась на 1,19% и находилась на уровне $61,99 за баррель. Нефть WTI дешевела на 1,29% - до $58,56 за баррель.