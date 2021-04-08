В Сингапуре заявили, что первые застрявшие в Суэцком канале суда прибудут до конца недели

СИНГАПУР, 8 апреля. /ТАСС/. Первые суда, застрявшие в результате блокировки Суэцкого канала, прибудут в порт Сингапура до конца недели. Об этом сообщил в четверг в интервью телеканалу CNA старший государственный министр транспорта Чи Хун Тат.

По его словам, "местные профильные ведомства, а также компании отрасли заранее планировали задержки в судоходстве". Старший министр уточнил, что "было подготовлено большее число причалов, оборудования, привлечен дополнительный персонал для увеличения пропускной способности порта, куда на этой неделе начнут прибывать первые суда". Представитель Минтранса напомнил, что "портовой оператор PSA запустил цифровую платформу, которая позволяет судоходным компаниям в реальном времени отслеживать ситуацию в Сингапуре и планировать рейсы, чтобы минимизировать потери по задержкам".

Между тем Чи Хун Тат затруднился оценить, сколько потребуется времени городу-государству, чтобы восстановить нормальный режим прибытия и выхода судов из-за случившегося в Суэцком канале. "Вместе с тем это и определенный вызов для нас, поскольку если мы сумеем эффективно справиться с нынешней ситуацией, то Сингапур укрепит свои позиции как одного из главных транзитных хабов", - указал старший министр.