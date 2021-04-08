Эксперты: перспективы экономики России зависят от доверия к вакцине и роста цен на нефть

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Эксперты связывают восстановление экономики России в 2021 году с увеличением доверия к отечественной вакцине, а также ростом цен на энергоресурсы. При этом угрозами остаются возросшие геополитические риски и инфляционное давление, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 3% до 3,8%, при этом ухудшил прогноз на 0,1 процентный пункт до 3,8% в 2022 году.

"Улучшение ожиданий по приросту российской экономики связано в первую очередь с подъемом цен на энергоносители в первой половине 2021 года. За период с начала текущего года до начала апреля котировки нефти марки Brent выросли более чем на 20%, превысив отметку в $60 за баррель", - указывает руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

Российская экономика пострадала не столь значительно, как сопоставимые экономики, но при этом демонстрирует уверенные темпы восстановления, отмечает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. "Основной проблемой для сохранения уверенных темпов служит высокая инфляция и повышенные геополитические риски", - указывает он.

По словам доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олега Чередниченко, улучшение прогноза по экономике России связано со снижающимся давлением пандемии (снижение числа новых случаев заболевания в РФ). "Свою лепту внесла массовая вакцинация: на начало апреля ее полный цикл прошли уже более 3% россиян. Причем ключевыми здесь являются не указанные 3%, а рост степени доверия к российской вакцине", - отмечает Чередниченко. Эксперт считает, что в случае если такая динамика продолжится, то компенсация (с незначительным ростом) прошлогоднего отскока ВВП России в 3,1% выглядит вполне реальной.

Экономическая активность в России

"Прогнозы МВФ выглядят довольно оптимистично. Вероятно, они базируются на позитивных перспективах для госфинансов в виду высокой рублевой стоимости нефти, активности в сфере строительства, существенного ценового роста на ряд сырьевых товаров", - отмечают в банке "Зенит".

Слишком оптимистичным прогноз по росту экономики РФ на 3,8% считает начальник аналитического управления ИК "Регион" Валерий Вайсберг. По его оценкам, полностью провал 2020 года компенсировать в нынешнем году не удастся, но к концу года экономика выйдет на сопоставимые с 2019 квартальные показатели.

"На данный момент, несмотря на декларируемый Росстатом и правительством рост выручки российских предприятий в начале 2021 года, бизнесу в этом году не удастся вернуться на доковидный уровень по выручке и прибыли. Вызывает также опасение качество кредитного портфеля малых и средних предприятий и их способность обслуживать свой долг", - отмечает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

По ее оценке, эффекты от предпринятых ранее правительством России мер почти исчерпаны. В 2021 году невысокие финансовые результаты будут показывать транспортная и обрабатывающая отрасли, туризм и развлечения, оптовая торговля и производство потребительских товаров. При этом ожидается восстановление экономики РФ прежде всего за счет роста цен энергетического сектора, указывает Степанова.

Ситуация с рублем

Тенденция по ослаблению курса рубля к доллару сохраняется с середины марта текущего года во многом ввиду усиления рисков дальнейшего ужесточения антироссийских санкций со стороны западных стран. Также против российской валюты играет рост напряженности вокруг строительства проекта "Северный поток - 2", считают в ЦСР.

Как отмечает Степанова, нефть по-прежнему остается определяющим фактором для валютного курса рубля. "Однако позитивное воздействие на курс рубля динамики рынка нефти нивелируется санкционными рисками и неустойчивой динамикой мировых торговых площадок", - указывает она. Кроме того, инфляционные ожидания в мире на фоне роста мирового госдолга и дефицитов госбюджета продолжат негативно сказываться на курсе российской валюты. Вместе с ухудшением геополитической обстановки усиливаются риски оттока капитала из России, что также способствует девальвации рубля.

Евстифеев из банка "Зенит" согласен, что на динамику курса рубля влияет внешнеполитическая обстановка. По его словам, рубль является жертвой массового выхода иностранного капитала, накопленного в период цикла смягчения денежно-кредитной политики, а также геополитических рисков. При этом слабость рубля поддерживает бюджет, но через инфляционный канал снижает экономическую активность. "Именно предотвращение избыточного ценового роста должно стать приоритетом в текущем году", - подчеркивает эксперт.