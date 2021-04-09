Facebook устранила неполадки в работе своих сервисов

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Работа сервисов компании Facebook восстановлена, сбой в их работе устранен. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании в ответ на запрос ТАСС.

"Ранее сегодня изменение в конфигурации привело к тому, что сервисы Facebook были недоступны для некоторых людей. Мы оперативно расследовали и устранили эту проблему", - говорится в сообщении представителя компании, который также принес извинения за доставленные неудобства.

Ранее с неполадками в работе соцсети Facebook столкнулись жители США, Канады, Чехии, Греции, Бразилии, Новой Зеландии и других государств. Небольшое количество жалоб зафиксировано в России. Кроме того, со сбоями работал сервис Facebook Messenger,а также принадлежащая компании Facebook социальная сеть Instagram.