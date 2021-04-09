{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Facebook устранила неполадки в работе своих сервисов

Представитель компании принес извинения за неудобства

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Работа сервисов компании Facebook восстановлена, сбой в их работе устранен. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании в ответ на запрос ТАСС.

"Ранее сегодня изменение в конфигурации привело к тому, что сервисы Facebook были недоступны для некоторых людей. Мы оперативно расследовали и устранили эту проблему", - говорится в сообщении представителя компании, который также принес извинения за доставленные неудобства.

Ранее с неполадками в работе соцсети Facebook столкнулись жители США, Канады, Чехии, Греции, Бразилии, Новой Зеландии и других государств. Небольшое количество жалоб зафиксировано в России. Кроме того, со сбоями работал сервис Facebook Messenger,а также принадлежащая компании Facebook социальная сеть Instagram.

Теги
США
СМИ: Nike добилась отзыва "сатанинских кроссовок" от рэпера Lil Nas X
Модель представляет собой несанкционированную модификацию Nike Air Max 97, пишет портал Business Insider
Читать полностью