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ВТБ снизил ставки по ипотечным программам

Ставку по льготной ипотеке понизили до 5,8% годовых, по рефинансированию ипотеки - до 7,8%

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ снизил ставки по льготной ипотеке до 5,8% годовых, по рефинансированию ипотеки - до 7,8%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

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"С 9 апреля ВТБ улучшает условия по ипотечным программам. В рамках программы с господдержкой ставка снижается на 0,3 п. п., до 5,8% годовых. Рефинансирование ипотеки других банков теперь доступно под 7,8%, ставка снижена на 0,4 п. п.", - отмечается в сообщении.

В банке уточнили, что одним из основных факторов роста ипотечных продаж по-прежнему является ипотека с господдержкой. С начала года ВТБ выдал по ней 65 млрд рублей. Доля программы в общем объеме ипотечных продаж банка составляет порядка 30%.

Ранее ВТБ отчитался о рекордном объеме выдачи ипотечных кредитов в первом квартале 2021 года - 215 млрд рублей, что на 13% превышает показатель за такой же период прошлого года.

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