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Блокировка Суэцкого канала

РЖД видят всплеск интереса к транзиту через Россию после инцидента в Суэцком канале

Быстрого переключения грузоотправителей на железную дорогу ожидать не стоит, но компании все больше заинтересованы в диверсификации поставок, заявил замглавы холдинга Алексей Шило

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. РЖД видят всплеск интереса со стороны зарубежных компаний к перевозке по железной дороге после инцидента в Суэцком канале. Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило.

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"Видим всплеск интереса, это пока всплеск, который может быть не выразился прямо в заявках, но очень много наших зарубежных партнеров начали интересоваться нашими возможностями по перевозкам", - сказал Шило.

Замглавы РЖД напомнил, что перевозки через Суэцкий канал осуществляются, как правило, на основе долгосрочных, а не спотовых контрактов, поэтому быстрого переключения грузоотправителей на железную дорогу ожидать не стоит. Тем не менее ситуация с неоднократной блокировкой канала заставляет компании оценивать свои риски, и они будут больше заинтересованы в диверсификации поставок.

РЖД в свою очередь с 2011 года практически не корректировали тарифы на транзит контейнеров по территории России. В то время как росла стоимость морских перевозок, стоимость транспортировки по железной дороге оставалась стабильной. Шило уточнил, что перевозка контейнеров из Китая в Европу по морю сегодня стоит порядка 5 тыс. долларов за "ящик", а по железной дороге по территории РФ - 1 044 швейцарских франков.

Теги
РоссияБлокировка Суэцкого канала
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