Акции "Алросы" на Мосбирже подешевели на 3,45% на корпоративных новостях

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Стоимость акций компании "Алроса" в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 3,45% и в моменте достигала 101,16 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:17 мск.

В марте выручка "Алросы" от реализации продукции составила $357 млн, что на 4% ниже, чем за предыдущий месяц, отметила компания. "Алроса" в марте 2021 года продала алмазов на сумму $345 млн, бриллиантов - на $12 млн, следует из сообщения компании. Таким образом по сравнению с показателем марта прошедшего года компания увеличила продажи алмазов в 2,3 раза, бриллиантов - почти в 3 раза.

Всего с начала года реализовано алмазно-бриллиантовой продукции на сумму $1,159 млрд против $904 млн годом ранее.

Котировки падают на фоне новостей о результатах продаж алмазного сырья в марте 2021 года.

К 13:47 мск падение удалось частично преодолеть - до 102,21 руб. (-2,43%).