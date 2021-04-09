"Алроса" увеличила продажи бриллиантов в три раза

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" в марте 2021 года продала алмазов на сумму $345 млн, бриллиантов - на $12 млн, следует из сообщения компании. Таким образом, по сравнению с показателем марта прошлого года компания увеличила продажи алмазов в 2,3 раза, бриллиантов - почти в 3 раза.

При этом в марте 2021 года выручка "Алросы" от реализации продукции составила $357 млн, что на 4% ниже, чем за предыдущий месяц, отметила компания. Всего с начала года реализовано алмазно-бриллиантовой продукции на сумму $1,159 млрд против $904 млн годом ранее.

"Результаты продаж ювелирных изделий на основных рынках сбыта, включая США и Китай, свидетельствуют о сохраняющемся высоком спросе со стороны конечных потребителей. "Алроса" продолжает следовать взвешенной сбытовой стратегии, направленной на сохранение равновесия в отрасли путем удовлетворения реального спроса. Продажи марта соответствуют нашим ожиданиям. Мы также видим, что в отрасли запасы готовой продукции находятся на комфортных уровнях, в то время как запасы алмазного сырья подходят к низким значениям", - сказал заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приводятся в сообщении.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении - почти 34% акций.