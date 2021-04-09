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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Boeing уведомил о возможных проблемах с электронными системами 737 MAX

Авиастроительная компания сообщила, что тесно сотрудничает с Федеральным авиационным управлением США по этому вопросу

ТАСС, 9 апреля. Американская авиастроительная компания Boeing рекомендовала 16 своим клиентам устранить потенциальную проблему с электрическим оборудованием в конкретной группе самолетов 737 MAX до начала дальнейших полетов. Такая информация появилась в пятницу на сайте компании.

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Рекомендации даны для того, чтобы клиенты убедились, что "компонент электрической системы корректно заземлен", говорится в сообщении.

В заявлении также сказано, что Boeing тесно сотрудничает с Федеральным авиационным управлением США по этому вопросу. Компания известит клиентов о конкретных номерах бортов, затронутых проблемой, и даст указания относительно соответствующих действий по устранению проблемы.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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