Две авиакомпании приостановили полеты Boeing 737 MAX после уведомления о проблемах

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Две американские авиакомпании - Southwest Airlines и American Airlines - объявили в пятницу о приостановке полетов нескольких из имеющихся в их парках лайнеров Boeing 737 MAX.

Такие решения были приняты после того, как корпорация Boeing в этот же день ранее уведомила 16 своих клиентов о возможном наличии проблем с электрооборудованием в некоторых самолетах этой модели. В компании рекомендовали провести проверку указанных лайнеров и убедиться в том, что компоненты их электрических систем "должным образом заземлены".

Вследствие этой рекомендации Southwest Airlines временно исключила из своего летного расписания 30 из имеющихся у нее 58 Boeing 737 MAX, American Airlines приостановила полеты 17 из 24 находящихся в ее распоряжении таких лайнеров. Обе авиакомпании заявили о намерении вернуть эти самолеты в эксплуатацию по завершении их проверки и выразили надежду на то, что указанные действия не приведут к возникновению серьезных сбоев их работе по выполнению полетов и обслуживанию пассажиров.

Эксплуатация Boeing 737 MAX прерывалась ранее из-за технических проблем, вызвавших две катастрофы. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостанавливали эксплуатацию самолетов этой серии.