Российские банки возместили клиентам 11,3% похищенных мошенниками средств

Мошенничество с бонусами банка, выкуп за данные и другие киберугрозы в 2021 году

"Согласно имеющейся у Банка России статистике, клиентам кредитных организаций в 2020 году вернули (возместили) 11,3% (1 104,6 млн руб.) от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без согласия клиента (в 2019 году - 14,6%, или 935,9 млн руб.)", - говорится в сообщении.

Всего, по данным ЦБ, потери россиян от действий кибермошенников в 2020 году составили почти 10 млрд рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с годом ранее. Регулятор отмечает, что банки не возвращают деньги в случае нарушения клиентом условий договора, предусматривающих необходимость сохранения конфиденциальности платежной информации.

По мнению главы департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова, данный показатель мог бы быть выше, поэтому регулятор в настоящее время прорабатывает ряд мер по улучшению механизма возврата похищенных средств.

"Прежде всего, это стимулирование повышения качества антифрод-процедур. В том числе за счет обогащения знаний банков о клиенте. Мы полагаем возможным рассмотреть целесообразность использования технологии device fingerprint (цифровой отпечаток устройства - прим. ТАСС), ее стандартизации и возможного использования в системах дистанционного банковского обслуживания", - сообщил он в ходе пресс-конференции.

Также Уваров отметил, что Банк России ведет работу по изменению механизма возврата средств на законодательном уровне. "Мы также хотим на законодательном уровне создать условия для изменения процедур возврата денежных средств пострадавшим гражданам. Это очень непростая история прежде всего с юридической точки зрения. Пока говорить о конкретике рано. В настоящее время мы ведем консультации с профессиональными сообществами, в том числе с юристами", - добавил он.