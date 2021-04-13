Михельсон снизил долю в "Сибуре" до 36%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Основной акционер "Сибура" Леонид Михельсон снизил долю эффективного владения акциями компании до 36% с 42,23% в результате продажи ООО "Траст 2" (владеет 6,25% акций "Сибура") "дочке" "Согаза", говорится в сообщении "Сибура".

"Сибур Холдинг" получил уведомление о том, что 2 апреля 2021 года АО "Согаз Тауэр" (дочерняя компания АО "Согаз") приобрело право собственности на 100% долей в уставном капитале ООО "Траст 2", которому принадлежит 6,25% акций компании. Таким образом эффективная доля владения "Сибуром" Л. В. Михельсона снизилась до 36%. В результате сделки не происходит нарушений ковенант и других ограничений на уровне ПАО "Сибур Холдинг" или в отношениях между акционерами компании. Л. В. Михельсон остается основным акционером компании и возглавляет ее совет директоров", - отмечается в сообщении. Таким образом, "Согаз" увеличил свою долю владения в "Сибуре" до 12,5%.

В конце марта "Сибур" сообщал, что Михельсон снизил долю эффективного владения акциями компании до 42,23% с 48,5%, продав "Согазу" права на 100% акций ООО "Траст 3", которому принадлежит 6,25% акций нефтехимической компании.

В остальном структура акционеров "Сибур" не претерпела изменений. Геннадий Тимченко владеет 17%, Кирилл Шамалов - 3,9% акций компании. По 10% находятся в распоряжении Sinopec и Фонда Шелкового пути, 10,6% акций контролирует действующий и бывший менеджмент компании.

Доля Михельсона в уставном капитале "Сибура" также снизилась - до 21,59% с 27,83%, следует из материалов компании. Доля "Согаза" в уставном капитале нефтегазохимической компании теперь составляет 12,5%.

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 90 странах мира.