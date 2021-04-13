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Nord Stream 2 AG не комментирует иск экологов по "Северному потоку - 2"

Ранее природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe потребовала отменить разрешение на строительство газопровода

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Оператор строительства газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG - не комментирует иск природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe по проекту. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Мы не комментируем потенциальные разбирательства, связанные с решениями органов государственного управления", - сообщили в Nord Stream 2 AG, отвечая на вопрос, может ли иск Deutsche Umwelthilfe повлиять на ход работ по "Северному потоку - 2".

Deutsche Umwelthilfe потребовала от суда отменить решение германского регулятора, который ранее выдал разрешение на строительство "Северного потока - 2" в германских водах. Административный суд Гамбурга получил от природоохранной организации иск по "Северному потоку - 2", но пока не может сообщить, когда будет вынесено решение.

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