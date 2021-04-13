Акции Johnson & Johnson падают на 2,4% после приостановки использования вакцины в США

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Падение акций компании Johnson & Johnson после рекомендации властей США приостановить использование производимой ей вакцины от коронавируса произошло почти на 2,5%. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской фондовой биржи.

После открытия торгов стоимость акций Johnson & Johnson снизилась на $3,89 до $157,73, то есть на 2,41%.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали во вторник приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson из-за возможных побочных эффектов после прививки. Отмечается, что агентства Минздрава США изучают данные о шести зарегистрированных в стране случаях возникновения тромбов после вакцинации данным препаратом.