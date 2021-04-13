"Аэрофлот" будет выполнять два регулярных рейса из Москвы в Стамбул с 15 апреля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует с 15 апреля выполнять два регулярных рейса между Москвой и Стамбулом. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"В период с 15 апреля по 1 июня "Аэрофлот" выполнит регулярные рейсы в/из Стамбула 16, 18 апреля, и далее - дважды в неделю, по вторникам и пятницам", - говорится в сообщении перевозчика. При этом в компании отметили, что пассажирам отмененных рейсов Стамбул - Москва и Анталья - Москва будет предложено переоформление билетов на выполняемые рейсы без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление.

При этом пассажирам с билетами Москва-Стамбул/Анталья или Петербург- Стамбул/Анталья, по которым перевозка уже началась, но обратный перелет запланирован в период с 15 апреля по 01 июня, либо неиспользованными односторонними билетами, обмен также будет осуществляется без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление.

Более того, в "Аэрофлоте" сообщили, что компания с 17 по 30 апреля выполнит три специальных вывозных рейса из Антальи в Москву для возвращения путешественников домой.

"Для возвращения на Родину пассажиров "Аэрофлота" из Антальи запланировано выполнение трех специальных вывозных рейсов по маршруту Анталья - Москва: 17, 24 и 30 апреля",- отмечается в сообщении "Аэрофлота".

Также перевозчик напомнил, что 13 и 14 апреля все рейсы в Турцию будут выполнены по расписанию.

Ранее оперштаб сообщил, что с 15 апреля по 1 июня ограничит пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе.