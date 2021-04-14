ГП усилила надзор за соблюдением прав граждан из-за ограничения авиасообщения с Турцией

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России усилила надзор за соблюдением прав граждан в связи с ограничением авиасообщения с Турцией и Танзанией. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Турции и Танзании Россия с 15 апреля по 1 июня 2021 года ограничила авиасообщение с этими странами. "По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова органами прокуратуры усилен надзор за соблюдением прав граждан в связи с введенными ограничениями", - сообщили в Генпрокуратуре.

Во взаимодействии с Минтрансом, Росавиацией, Ространснадзором, Роспотребнадзором, Ростуризмом и авиаперевозчиками проводится постоянный мониторинг ситуации. "На контроле находятся вопросы организации урегулирования претензий, безденежной компенсации и переноса времени вылета, а также возврата стоимости авиабилетов и туристических продуктов", - рассказали в Генпрокуратуре.

Транспортных прокуроров ориентировали на оперативное реагирование в случае выявления нарушений. Ситуация находится под особым контролем Генпрокуратуры.