Ограничение полетов в Турцию: что делать туристам

С 15 апреля до 1 июня сообщение между Россией и Турцией будет осуществляться двумя регулярными рейсами в неделю между Москвой и Стамбулом. Из Турции можно будет вывезти туристов, которые уже отдыхают в стране, также разрешено выполнять рейсы, которые необходимы для строительства АЭС "Аккую".
Как сообщает Ассоциация туроператоров, с 15 апреля по 31 мая россияне забронировали более 500 тыс. туров в Турцию общей стоимостью 32 млрд рублей. В карточках разбираемся, что делать туристам, которые уже запланировали свой отдых.
Что делать тем, кто сейчас находится на территории Турции?
По информации Ростуризма, и для организованных, и для самостоятельных туристов обратные вылеты предполагаются в плановом режиме согласно датам окончания тура или купленным билетам.
Тем, кто путешествует через туроператора, нужно следить за информацией на его сайте и у прикрепленного гида, в отдельных случаях возможен перенос вылета в Россию на более ранние сроки. Самостоятельным же туристам необходимо отслеживать возможные изменения об обратных билетах на сайте авиакомпании.
Можно ли вернуть деньги за путевку?
Полная стоимость тура не будет возвращена при его аннулировании, сообщает Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР): "Будут применяться, к сожалению, штрафные санкции по фактически понесенным расходам, так как направление временно ограничено и есть две четкие рекомендации: либо перенос, либо поиск альтернативного направления".
Ростуризм предлагает туристам и туроператорам рассмотреть следующие решения:
- замену направления на другие (альтернативные) направления, не меняя сроков запланированного отпуска;
- перенос сроков путешествия, в том числе с выбором другого направления (места отдыха) на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора;
- иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон.
Все варианты относятся к условиям договора о реализации туристского продукта (ст. 10 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации").
Можно ли сдать авиабилеты?
На данный момент известно, что "Уральские авиалинии" готовы вернуть пассажирам деньги за билеты на рейсы в Турцию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
"Аэрофлот" обещает возместить стоимость авиабилетов на рейсы из Москвы в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан, а также из Санкт-Петербурга в Анталью, купленные на даты между 15 апреля и 1 июня, без штрафных санкций. 13 и 14 апреля авиакомпания будет выполнять полеты в Турцию по действующему расписанию.
S7 Airlines сообщает о приостановке рейсов в Турцию, в компании ожидают рекомендаций о вывозе россиян из страны.
Кроме названных, регулярные рейсы в Турцию выполняют еще пять российских авиакомпаний: "Победа", "Россия", Nordwind, Utair и Azur Air. Информации об условиях возврата или обмена билетов от них пока не поступало.
У меня запланирована поездка после 1 июня, но теперь я хочу ее отменить. Мне вернут деньги?
Как сообщает Ростуризм, турист вправе потребовать расторжения договора о с туроператором "в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора". К ним относится в том числе невозможность совершения поездки по независящим от туриста обстоятельствам. В таком случае человек возмещает компании фактически понесенные ею расходы, если иное не предусмотрено законом или договором.
Как правило, не возвращаются средства за:
- визовый сбор, если виза получена;
- медстраховку, если полис уже выписан;
- авиабилеты, если они куплены по невозвратному тарифу на регулярный рейс или чартер;
- бронирование отеля с безвозвратным залогом.
Если турист не согласен с размером вычета, он вправе оспорить действия туроператора в судебном порядке.