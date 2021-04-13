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Ограничение полетов в Турцию:
Ограничение полетов в Турцию:
Ограничение полетов в Турцию:
Ограничение полетов в Турцию:
Ограничение полетов в Турцию:
4 карточки

Ограничение полетов в Турцию: что делать туристам

© Владимир Гердо/ТАСС

С 15 апреля до 1 июня сообщение между Россией и Турцией будет осуществляться двумя регулярными рейсами в неделю между Москвой и Стамбулом. Из Турции можно будет вывезти туристов, которые уже отдыхают в стране, также разрешено выполнять рейсы, которые необходимы для строительства АЭС "Аккую".

Как сообщает Ассоциация туроператоров, с 15 апреля по 31 мая россияне забронировали более 500 тыс. туров в Турцию общей стоимостью 32 млрд рублей. В карточках разбираемся, что делать туристам, которые уже запланировали свой отдых.

Что делать тем, кто сейчас находится на территории Турции?

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По информации Ростуризма, и для организованных, и для самостоятельных туристов обратные вылеты предполагаются в плановом режиме согласно датам окончания тура или купленным билетам. 

Тем, кто путешествует через туроператора, нужно следить за информацией на его сайте и у прикрепленного гида, в отдельных случаях возможен перенос вылета в Россию на более ранние сроки. Самостоятельным же туристам необходимо отслеживать возможные изменения об обратных билетах на сайте авиакомпании.

Можно ли вернуть деньги за путевку?

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Полная стоимость тура не будет возвращена при его аннулировании, сообщает Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР): "Будут применяться, к сожалению, штрафные санкции по фактически понесенным расходам, так как направление временно ограничено и есть две четкие рекомендации: либо перенос, либо поиск альтернативного направления".

Ростуризм предлагает туристам и туроператорам рассмотреть следующие решения:

  • замену направления на другие (альтернативные) направления, не меняя сроков запланированного отпуска;
  • перенос сроков путешествия, в том числе с выбором другого направления (места отдыха) на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора;
  • иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон.

Все варианты относятся к условиям договора о реализации туристского продукта (ст. 10 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации").

Можно ли сдать авиабилеты?

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На данный момент известно, что "Уральские авиалинии" готовы вернуть пассажирам деньги за билеты на рейсы в Турцию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Аэрофлот" обещает возместить стоимость авиабилетов на рейсы из Москвы в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан, а также из Санкт-Петербурга в Анталью, купленные на даты между 15 апреля и 1 июня, без штрафных санкций. 13 и 14 апреля авиакомпания будет выполнять полеты в Турцию по действующему расписанию.

S7 Airlines сообщает о приостановке рейсов в Турцию, в компании ожидают рекомендаций о вывозе россиян из страны.

Кроме названных, регулярные рейсы в Турцию выполняют еще пять российских авиакомпаний: "Победа", "Россия", Nordwind, Utair и Azur Air. Информации об условиях возврата или обмена билетов от них пока не поступало.

У меня запланирована поездка после 1 июня, но теперь я хочу ее отменить. Мне вернут деньги?

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Как сообщает Ростуризм, турист вправе потребовать расторжения договора о с туроператором "в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора". К ним относится в том числе невозможность совершения поездки по независящим от туриста обстоятельствам. В таком случае человек возмещает компании фактически понесенные ею расходы, если иное не предусмотрено законом или договором.

Как правило, не возвращаются средства за:

  • визовый сбор, если виза получена;
  • медстраховку, если полис уже выписан;
  • авиабилеты, если они куплены по невозвратному тарифу на регулярный рейс или чартер;
  • бронирование отеля с безвозвратным залогом.

Если турист не согласен с размером вычета, он вправе оспорить действия туроператора в судебном порядке.

 

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