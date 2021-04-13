Ограничение полетов в Турцию: что делать туристам

С 15 апреля до 1 июня сообщение между Россией и Турцией будет осуществляться двумя регулярными рейсами в неделю между Москвой и Стамбулом. Из Турции можно будет вывезти туристов, которые уже отдыхают в стране, также разрешено выполнять рейсы, которые необходимы для строительства АЭС "Аккую".

Как сообщает Ассоциация туроператоров, с 15 апреля по 31 мая россияне забронировали более 500 тыс. туров в Турцию общей стоимостью 32 млрд рублей. В карточках разбираемся, что делать туристам, которые уже запланировали свой отдых.