Титов: порог инвестиций в 10 млн рублей за получение вида на жительство в РФ недостаточен

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает недостаточным порог иностранных инвестиций в российский бизнес в размере 10 млн рублей за получение вида на жительство в стране. Такое мнение он высказал в среду журналистам.

Ранее Минэкономразвития опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан" в части установления упрощенного порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в России. Согласно документу, для получения ВНЖ иностранный инвестор должен вложить в российский бизнес как минимум 10 млн рублей или владеть российскими облигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей. Ранее газета "Известия" сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала этот законопроект.

"Примерно €100 тыс. за ВНЖ в одной из крупнейших стран мира, по моему мнению, маловато. Аналогичная популярная программа Кипра предполагала приобретение или строительство недвижимости на сумму от ​€2 млн, или аналогичные вложения в кипрскую компанию. Кроме того, претендент должен был дополнительно пожертвовать в пользу правительства Кипра €200 тыс. Турция брала за "золотой паспорт" $250 тыс. в недвижимости или инвестиции на $500 тыс.", - сказал Титов, предложив рассмотреть возможность повышения данного порога инвестиций.

Бизнес-омбудсмен РФ в целом поддержал инициативу, назвав ее "давно назревшей".