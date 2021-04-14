СМИ: владелец Ever Given ведет переговоры с Египтом о снижении суммы компенсации

ТОКИО, 14 апреля. /ТАСС/. Японская компания - владелец контейнеровоза Ever Given, который спровоцировал почти недельную блокировку Суэцкого канала, в настоящее время ведет переговоры о снижении суммы компенсации. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo .

В сообщении отмечается, что управление водной артерии уведомило японскую компанию Shohei Kisen о необходимости выплатить компенсацию в размере $900 млн. В японской компании отметили, что в настоящее время ведут переговоры о снижении этой суммы.

23 марта шедший под панамским флагом контейнеровоз Ever Given длиной 400 м, чья валовая вместимость превышает 220 тыс. регистровых тонн, перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели, и операция увенчалась успехом только после того, как с помощью земснарядов были проведены дноуглубительные работы, а затем 17 буксиров после нескольких попыток вытащили контейнеровоз вместе с грузом стоимостью $3,5 млрд. За это время в очереди на проход выстроились более 400 судов, а пробка из все подходящих кораблей дошла почти до Индии. Только 3 апреля ситуация была полностью разрешена, и все застрявшие суда благополучно прошли канал.