Стоимость авиабилетов в курортные страны выросла на фоне новостей о Турции и Танзании

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Стоимость авиабилетов в открытые для россиян курортные страны - Грецию, Египет, ОАЭ, на Кипр и Кубу - увеличилась после того, как стало известно об ограничении полетов в одну из самых популярных у российских туристов страну - Турцию и полном закрытии полетов в Танзанию. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные ТАСС в агрегаторе авиабилетов Aviasales и сервисе поездок и путешествий Туту.ру.

Компании сравнивали стоимость прямых регулярных рейсов из Москвы в указанные страны за неделю до того, как стало известно об ограничении полетов в Турцию и закрытии Танзании и стоимость билетов 12-13 апреля, когда об ограничениях уже было известно. Сравнивалась цена авиаперелетов с вылетом в мае - июне.

По данным Aviasales, стоимость билетов туда-обратно на Кипр за этот период увеличилась на 28% - до 50 тыс. рублей (Кипр единственная из этих стран, куда Россия не возобновила авиасообщение официально, но при этом доступны полеты грузопассажирскими рейсами, а сам Кипр готов принимать российских туристов - прим. ТАСС), в Грецию - на 16%, до почти 30 тыс. рублей, в ОАЭ - на 2%, до 48 тыс. рублей. Единственная страна, в которую стоимость авиабилетов снизилась, - это Египет (доступны только полеты в Каир), сразу на 21%, до почти 36 тысяч руб.

В Туту.ру подтвердили рост стоимости билетов, Греция и Кипр, по мнению аналитиков компании, подорожали наиболее сильно. По данным сервиса, прямые перелеты в одну сторону из Москвы в Афины и Салоники (Греция) увеличились на 58%, при этом стоимость билетов составила от 16 тыс. рублей, в Ларнаку (Кипр) - на 30% (от 18,7 тыс. рублей). Стоимость полетов в Египет, по данным Туту.ру, увеличилась на 9% (от 17,3 тыс. рублей), в Дубай (ОАЭ) - на 16% (от 17,5 тыс. рублей), в Кайо-Коко (Куба) - на 7% (от 44 тыс. рублей).