"Ютэйр" планирует вернуть своих пассажиров из Турции до 29 апреля

ТАСС, 15 апреля. Авиакомпания "Ютэйр" планирует вернуть своих пассажиров из Турции в Грозный и Махачкалу до 29 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг.

"С 15 апреля Utair планирует осуществлять вывозные чартерные рейсы из Стамбула в Грозный и Махачкалу", - говорится в сообщении, с уточнением, что рейсы будут выполняться до 29 апреля.

В компании пояснили, что вывозные рейсы будут выполнены 15, 22 и 29 апреля. "Пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат или вылететь в Россию вывозными рейсами", - добавили в пресс-службе.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.