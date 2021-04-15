В Сбербанке допустили, что пластиковая банковская карта в РФ к 2025 году станет раритетом

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пластиковая банковская карта в России к 2025 году может стать раритетом и практически уйдет с рынка, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая в рамках XV Международной конференции "Платежная индустрия: практика и трансформация после пандемии".

"Около 15% клиентов, которые дистанционно активировали карты, уже просто не забирают "пластик" из наших отделений. Мы считаем, что пластик как вид будет все больше и больше удаляться и я думаю, что к 2025 году это будет уже определенный раритет, он уже не будет нужен рынку", - сказал он.

По словам Ведяхина, уже сейчас порядка 10% новых открываемых в Сбербанке карт приходится на цифровые карты, которые так и остаются цифровыми.

"Соответственно, у нас огромное число телефонов, и это значит, карта пластиковая перейдет в карту цифровую в очень обозримой перспективе", - резюмировал он.