Объем транзакций по виртуальным банковским картам ВТБ превысил 15 млрд рублей

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. ВТБ выпустил более 500 тысяч цифровых банковских карт, а объем транзакций по ним превысил 15 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

"Банк ВТБ выпустил свыше 500 тысяч цифровых карт с момента запуска технологии. За это время объем транзакций по виртуальным картам превысил 15 млрд рублей, при этом наибольший объем трат пришелся на еду, напитки и одежду", - отмечается в сообщении.

В банке уточнили, что выпуск цифровых карт начался в декабре 2019 года. С тех пор клиенты банка оформили более 470 тысяч дебетовых и почти 45 тысяч кредитных виртуальных карт. В марте 2021 года, помимо карт международных платежных систем, клиентам ВТБ стала доступна также виртуальная карта "Мир" - за первые две недели клиенты ВТБ оформили более 8 тысяч таких карт.

Объем транзакций растет ежемесячно. Так, в марте оборот по цифровым картам достиг 2,3 млрд рублей - на 23% больше, чем в феврале, и на 28% больше, чем в январе, указали в ВТБ. "Уже сейчас практически вся инфраструктура в банковской отрасли, сфере торговли и услуг поддерживает операции с картами без "пластика", в том числе оплату с помощью смартфона, поэтому в перспективе пары лет цифровые карты получат повсеместное распространение и станут для клиентов чем-то совершенно привычным. Резкий рост спроса на них подтверждает эту тенденцию - меньше чем за полтора года клиенты ВТБ оформили полмиллиона цифровых карт. И к 2023 году до 40% от общем объема эмиссии карт будет выпускаться в цифровом формате", - считает член правления ВТБ Святослав Островский, чьи слова привела пресс-служба банка.

Ранее гендиректор Visa в России Михаил Бернер заявлял, что пластиковые карты через 10 лет могут исчезнуть с рынка, уступив место в том числе виртуальным картам. Уже сейчас до 30% новых клиентов ряда крупных российских банков не получают "пластик".