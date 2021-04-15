"Уральские авиалинии" планируют получить первые два Boeing к осени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует получить первые два Boeing в авиапарк к осени 2021 года. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Скуратов.

"Два самолета Boeing 737-800 MAX, уже облетанные и покрашенные. Мы перегоним в Россию, как только Россия сертифицирует этот тип воздушных судов. Ожидаем их в сентябре - октябре", - сказал он.

Сейчас авиакомпания эксплуатирует 51 лайнер Airbus (3 А320neo, 2 A321neo, 23 А320, 17 А321 и 5 А319) на условиях операционного лизинга.

"Уральские авиалинии" и Boeing весной 2018 года заключили договор на поставку самолетов Boeing, изначально планировалось, что поставки начнутся в октябре 2019 года. Авиакомпания стала первой в России, публично заявившей о планах компенсировать срыв сроков поставок самолетов этой модели.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. В Эфиопии 10 марта разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек, 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.