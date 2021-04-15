Пригожин связал новые санкции США со своей гуманитарной помощью гражданам Судана

МОСКВА. 15 апреля. /ТАСС/. Бизнесмен Евгений Пригожин связал включение двух компаний, предположительно связанных с ним, в новый пакет антироссийских санкций США с оказываемой им гуманитарной помощью гражданам Судана. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд" в социальной сети " ВКонтакте ".

"С ответственностью заявляю американскому истеблишменту: Евгений Пригожин - мировой бренд добра. Всего две недели назад два миллиона человек в Судане получили от меня гуманитарную помощь, как американцы тут же ввели санкции. Если есть добро - его под санкции", - приводит в сообщении комментарий Пригожина пресс-служба компании.

Президент США Джо Байден в четверг подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Кроме этого, Минфин США также ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы. Также санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

Помимо этого, США высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне. По мнению американской стороны, среди них есть "представители российских разведывательных служб".