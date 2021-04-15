Финляндия готовится начать переговоры с РФ по приобретению "Спутник V"

ХЕЛЬСИНКИ, 15 апреля. /ТАСС/. Финляндия готовится к тому, чтобы начать переговоры с Россией по приобретению вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила в четверг министр по делам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру.

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"Финляндия начинает переговоры с РФ по приобретению "Спутник V", - приводит ее слова Финляндское информационное агентство (СТТ).

По ее словам, соответствующая подготовка ведется в финском МИД.

Киуру не уточнила, когда могут начаться переговоры и когда вакцина может поступить в страну.