В Германии назвали контрпродуктивными новые санкции США против России

БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Раскручивание санкционной спирали со стороны США по отношению к России является контрпродуктивным и ведет в тупик. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Германо-российской внешнеторговой палаты.

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"Новые санкции, как и предыдущие, наносят ущерб простым людям и компаниям. Дальнейшее раскручивание санкционной спирали со стороны США - это контрпродуктивный путь, ведущий в тупик", - говорится в заявлении.

В палате предупредили о том, что "Россия в экономическом, технологическом и политическом плане будет все больше отдаляться от Запада и поворачиваться в сторону Китая".

"Нужны не санкции, а политический диалог", - подчеркивается в заявлении.