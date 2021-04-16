"Известия": появилась новая схема мошенничества с криптовалютой

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Появилась новая схема кражи виртуальной валюты, согласно которой злоумышленники создают собственные проекты децентрализованных финансов, включая в код ошибку, и затем незаконно выводят средства клиентов. Об этом "Известиям" сообщили в криптобирже Binance.

По словам директора Binance в России и СНГ Глеба Костарева, схема позволяет выводить средства клиентов через смарт-контракт, обходя алгоритм, гарантирующий неприкосновенность вложений. Он порекомендовал не использовать общественные Wi-Fi, проверять соответствие отображаемой ссылки биржи оригинальной, отметил необходимость следить за адресом получателя при транзакциях.

По мнению главного технологического эксперта "Лаборатории Касперского" Александра Гостева, в ближайший год количество краж децентрализованных финансов продолжит расти. Это обусловлено тем, что злоумышленники используют и стандартные техники с цифровыми валютами, такие как кражи данных, для входа в аккаунты с помощью фишинга.