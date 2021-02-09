"Ваша карта заблокирована" и другие популярные уловки мошенников

Схема старая, но получила "второе рождение" в 2019 году и продолжает активно использоваться до сих пор.

Как работает схема

Номер очень похож на номер банка, звонящий представляется работником службы безопасности и пытается убедить, что:

ваша карта заблокирована — якобы по ней была проведена сомнительная операция;

или по вашему счету прямо сейчас проводится сомнительный перевод и его требуется подтвердить;

или банк закрывает счет по вашему заявлению — выберите, в каком отделении провести операцию.

Еще вам может прийти СМС с таким же текстом и номером телефона, по которому помогут решить проблему. Чтобы "разблокировать" или "обезопасить" карту, вам, скорее всего, предложат перевести средства на "безопасный" счет, с которого потом их якобы можно вернуть.

Как не дать себя обмануть

Ситуация осложняется тем, что мошенники научились копировать номера банков. Так что в такой ситуации прервите разговор и сами перезвоните по официальному номеру — сотрудники уточнят состояние вашего счета. Помните, работник банка никогда не попросит у вас секретные данные карты или счета.

Однако и вашу осведомленность мошенники постараются использовать. Звонящий может подчеркивать, что пользователь не должен никому называть пароль, поэтому вас переключат на "робота". Или вам могут предложить установить приложение, которое якобы должно обезопасить смартфон. Этого хватит, чтобы вывести деньги или завладеть данными учетной записи.

Кроме того, мошенники модифицируют сценарии: если о наживке с кражей денег уже слышали многие, то вот закрытие счета — не такой нашумевший предлог.

Или вот в январе 2021 года в ЦБ рассказали о схеме, когда мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и заявляют, что против клиентов банка возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России. Делается это все с той же целью — выманить у людей персональные данные.

Поэтому важно: не называть никому CVC/CVV-коды, коды из СМС, не переходить по присланным ссылкам и не устанавливать незнакомые приложения на смартфон.

В Сбербанке советуют записать номера банка в контакты. Тогда, если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный. А еще можно установить на смартфон приложение — определитель номера, который проверяет входящие вызовы — нет ли их в базе данных спамеров и мошенников.

Мне в разное время и звонили, и присылали СМС о ложной блокировке карты. Сообщения я игнорировала — банковский оператор быстро успокаивал, что все с моими счетами в порядке. А вот однажды позвонили как раз после вступления в силу закона "об антифроде", который разрешает кредитным организациям приостанавливать операцию, если они заподозрят, что клиент ее не совершал. В этом случае банк должен связаться с ним и подтвердить транзакцию. Так что я не удивилась, услышав о, возможно, несанкционированном переводе. А вот то, что разговариваю не с банком, стало понятно, когда для уточнения информации на том конце спросили полный номер карты и срок ее действия.

Когда уже в другой раз банк на самом деле отклонил операцию, то мне пришло СМС с официального номера с предложением дождаться звонка из банка либо позвонить самой и следовать подсказкам голосового помощника. В итоге я вообще не общалась с оператором. О том, какие операции банки могут посчитать сомнительными, можно почитать в нашем материале.