"Ваша карта заблокирована" и другие популярные уловки мошенников

В Сети то и дело появляются новости вроде "Мошенники придумали новый способ кражи денег". Но часто методика одна и та же — социальная инженерия, с помощью которой из жертв выуживают конфиденциальные данные. Еще в 2019 году в ЦБ рассказывали: чтобы украсть деньги, преступникам, как правило, достаточно знать ФИО и номер телефона. А утечки данных из крупных компаний и банков облегчают им задачу. Только за третий квартал 2020 года злоумышленники провели более 180 тыс. операций без согласия клиентов на сумму, превышающую 2,5 млрд рублей. На социальную инженерию из них пришлось 64% случаев.
По закону банк должен вернуть деньги, если вы сообщили о краже в течение суток и не нарушали правила безопасности. В частности, не сообщали мошенникам код из СМС, CVC/CVV-коды или другие личные данные о счете. Если вы все-таки это сделали, банк скорее всего не вернет украденные средства. Это будет уже работа полиции — найти преступников. За июнь — сентябрь 2020 года банки вернули похищенные средства на сумму около 326 млн рублей.
В этом материале мы собрали примеры конкретных уловок, которые используют мошенники, и напоминаем правила, которые помогут вам не потерять деньги.
Вам звонят или присылают СМС "из банка"
Схема старая, но получила "второе рождение" в 2019 году и продолжает активно использоваться до сих пор.
Как работает схема
Номер очень похож на номер банка, звонящий представляется работником службы безопасности и пытается убедить, что:
- ваша карта заблокирована — якобы по ней была проведена сомнительная операция;
- или по вашему счету прямо сейчас проводится сомнительный перевод и его требуется подтвердить;
- или банк закрывает счет по вашему заявлению — выберите, в каком отделении провести операцию.
Еще вам может прийти СМС с таким же текстом и номером телефона, по которому помогут решить проблему. Чтобы "разблокировать" или "обезопасить" карту, вам, скорее всего, предложат перевести средства на "безопасный" счет, с которого потом их якобы можно вернуть.
Как не дать себя обмануть
Ситуация осложняется тем, что мошенники научились копировать номера банков. Так что в такой ситуации прервите разговор и сами перезвоните по официальному номеру — сотрудники уточнят состояние вашего счета. Помните, работник банка никогда не попросит у вас секретные данные карты или счета.
Однако и вашу осведомленность мошенники постараются использовать. Звонящий может подчеркивать, что пользователь не должен никому называть пароль, поэтому вас переключат на "робота". Или вам могут предложить установить приложение, которое якобы должно обезопасить смартфон. Этого хватит, чтобы вывести деньги или завладеть данными учетной записи.
Кроме того, мошенники модифицируют сценарии: если о наживке с кражей денег уже слышали многие, то вот закрытие счета — не такой нашумевший предлог.
Или вот в январе 2021 года в ЦБ рассказали о схеме, когда мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и заявляют, что против клиентов банка возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России. Делается это все с той же целью — выманить у людей персональные данные.
Поэтому важно: не называть никому CVC/CVV-коды, коды из СМС, не переходить по присланным ссылкам и не устанавливать незнакомые приложения на смартфон.
В Сбербанке советуют записать номера банка в контакты. Тогда, если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный. А еще можно установить на смартфон приложение — определитель номера, который проверяет входящие вызовы — нет ли их в базе данных спамеров и мошенников.
Мне в разное время и звонили, и присылали СМС о ложной блокировке карты. Сообщения я игнорировала — банковский оператор быстро успокаивал, что все с моими счетами в порядке. А вот однажды позвонили как раз после вступления в силу закона "об антифроде", который разрешает кредитным организациям приостанавливать операцию, если они заподозрят, что клиент ее не совершал. В этом случае банк должен связаться с ним и подтвердить транзакцию. Так что я не удивилась, услышав о, возможно, несанкционированном переводе. А вот то, что разговариваю не с банком, стало понятно, когда для уточнения информации на том конце спросили полный номер карты и срок ее действия.
Когда уже в другой раз банк на самом деле отклонил операцию, то мне пришло СМС с официального номера с предложением дождаться звонка из банка либо позвонить самой и следовать подсказкам голосового помощника. В итоге я вообще не общалась с оператором. О том, какие операции банки могут посчитать сомнительными, можно почитать в нашем материале.
Вам звонят с неизвестного номера и сбрасывают
По сути, это тоже модификация схемы со звонком, призванная обойти системы автоматической фильтрации вызовов.
Как работает схема
Например, памятуя о мошеннических звонках, пользователь установил на смартфон приложение — определитель номера. Такие системы анализируют, когда произошел звонок, с какого номера, сколько длился, был ли номер уже записан у пользователя системы и т.д., рассказали в "Лаборатории Касперского". А после у пользователя есть возможность занести номер в мошеннические или просто в спам. Но вынуждая перезванивать, мошенники таким образом заставляют жертву провести звонок мимо такого анализа.
И если вы все-таки перезвоните, то тут тоже возможно несколько вариантов: дальше в ход могут пойти классические приемы социальной инженерии или вам ответит "автоответчик", а с мобильного счета после звонка просто спишутся деньги.
Как не дать себя обмануть
Если вам поступает звонок, который сразу же сбрасывается, это уже повод заподозрить мошенничество. И если вы при этом в принципе не ждете звонков (например, от курьерской службы), то звонок можно и проигнорировать. А вот если сомнения все-таки вынудили вас перезвонить, внимательно следите за ходом диалога.
Вам пишет "друг в беде"
Казалось бы, СМС "Мама, положи срочно денег на этот номер телефона, потом все объясню" ушли в прошлое. Но нет, они остались, а к ним присоединились еще и аналогичные по смыслу сообщения в соцсетях и мессенджерах.
Как работает схема
Знакомый пишет вам в мессенджерах или соцсетях, что "попал в беду/аварию/больницу/заболели родители и т.п. и срочно нужна помощь, можешь перевести деньги, вот номер карты". Позже выясняется, что его страницу взломали или телефон украли, а "помогли" вы мошенникам.
Иногда те, наоборот, не придумывают слезливые истории, а просто просят одолжить денег, как это мог бы сделать ваш друг.
Как не дать себя обмануть
Позвоните человеку, от которого получили сообщение, и узнайте, все ли с ним в порядке и действительно ли ему нужна помощь. Просьбу занять денег тоже лучше услышать вживую, особенно если такая просьба не совсем обычная для этого человека.
Мошенники рассчитывают на то, что в эпоху, когда аудиосообщения или звонки без предупреждения многих раздражают, а переписка в мессенджерах стала основным каналом общения, вы поверите и не сразу догадаетесь позвонить.
Мне доводилось получать СМС и от "родителей", и от "детей". Из последнего — во "ВКонтакте" взломали страницу подруги и, сославшись на горе в семье, попросили денег.
Вам "по ошибке" переводят деньги
Как работает схема
Вы получаете СМС, что на карту или телефон неожиданно пришли деньги, а через несколько минут вам звонят/пишут и просят их вернуть. Мол, "ошибся в цифрах номера телефона/карты".
Как не дать себя обмануть
Для начала убедитесь, что вы действительно получили деньги. Потому что СМС от банка может оказаться очередной обманкой и никаких денег на самом деле не поступало, а "вернете" вы свои кровные.
Чтобы избежать этого, можно установить приложение банка и настроить бесплатные push-уведомления. Они помогут не только сразу понять, что сообщение пришло не от банка, но и сэкономить на обслуживании.
Если деньги действительно поступили, то обманная схема может оказаться сложнее. Например, мошенник где-нибудь "продает" несуществующий товар, просит покупателя произвести оплату на вашу карту, а потом связывается уже с вами.
В любом случае — если чужие деньги пришли на счет — обратитесь в банк, объясните ситуацию и попросите перечислить полученную сумму обратно, советуют в проекте ЦБ по финансовой грамотности. Там же напоминают, что по закону получение таких денег считается необоснованным обогащением и их нужно вернуть. У кредитной организации есть реквизиты плательщика, и она должна без проблем отправить деньги назад.
В моем случае перевод, видимо, действительно был ошибочным. Потому что никто так и не попросил вернуть 20 тыс. рублей, вдруг появившиеся на карте. В банке попросили подтвердить, что я не претендую на полученные деньги, и пообещали связаться с отправителем. Дальше я в ситуации не участвовала — спустя время средства со счета просто сняли.
Вам пишет ложный покупатель
Каждый третий пользователь Рунета продает что-нибудь в Сети. Например, за год с марта 2017 года по март 2018 года в соцсетях, мессенджерах и на сайтах объявлений россияне заключили 394 млн сделок на 591 млрд рублей. При этом частники чаще всего предпочитали пользоваться сайтами объявлений: за указанный период на Avito их было 65%, а вот в тех же "ВКонтакте" и Instagram только 33% и 9% соответственно.
При этом торговые площадки в Сети остаются одним из трех основных каналов утечки персональных данных россиян, объяснили в ЦБ.
Как работает схема
С вами связывается якобы покупатель, который очень хочет купить товар, но сам приехать за ним не может — отправит курьера, а деньги пришлет на карту. Или просто предлагает внести предоплату, чтобы забронировать товар. А дальше окажется, что кроме номера карты ему еще нужен срок ее действия, CVV-код или код из СМС.
Как не дать себя обмануть
Не соглашайтесь на такую схему. Деньги лучше получать непосредственно при встрече с покупателем. Если вы согласны отправить что-то в другой город, то пользуйтесь наложенным платежом или услугами доставки, которые предлагают некоторые сайты объявлений. Да, деньги вы получите не сразу, но себя обезопасите. Кроме того, в России с февраля 2019 года работает Система быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона.
На сайтах объявлений вам может встретиться и обратная схема мошенничества — когда уже продавец просит вас перевести ему предоплату якобы для, чтобы придержать вещь специально для вас, а то у него еще несколько покупателей. Тут велик риск, что ни товара, ни своих денег вы после этого не увидите. Предоплату стоит делать, только если вы заключаете с контрагентом договор, в котором четко указан размер предоплаты, оставшаяся сумма и сроки поставки товара.
Вам предлагают открыть брокерский счет или купить акции
Россияне ищут альтернативы классическим банковским вкладам и все больше интересуются инвестициями в ценные бумаги. Так, на конец января 2021 года количество физических лиц, у которых есть счет на Московской бирже, достигло 9,4 млн против 3,8 млн еще в декабре 2019 года.
Как работает схема
Все тоже, как правило, начинается со звонка. Якобы сотрудник брокерской компании предлагает инвестировать деньги и обещает высокий доход. Вы соглашаетесь открыть счет и переводите деньги на карту третьего лица.
Или вам могут предложить сначала попробовать "учебный счет" (у многих брокерских компаний такая услуга действительно есть), и для этого нужно только установить специальное приложение для обучения, ссылка на которое придет по СМС.
Или вот в начале 2021 года Сбербанк предупредил начинающих инвесторов о схеме, когда злоумышленники обзванивают жертв, представившись инвестиционными консультантами Мосбиржи, и предлагают купить акции, которые дадут высокую доходность.
Как не дать себя обмануть
Проверьте лицензию брокера — без нее он просто не имеет права работать. Сделать это можно либо на сайте самой организации, либо в реестре ЦБ. Уточните реквизиты — добросовестные брокерские компании не попросят переводить деньги на карту обычного человека.
И конечно, не устанавливайте никакие непроверенные приложения.
Мы также писали, как найти брокера, если вы все-таки решите заниматься инвестициями.
Что касается предложений о покупке бумаг, помните, что сотрудники Мосбиржи не имеют права звонить инвесторам и давать какие-либо советы. А сама площадка в принципе не продает ценные бумаги физическим лицам напрямую, поскольку взаимодействует с ними только через посредников, таких как банк или брокерская компания.
Брокерские компании все-таки могут искать клиентов с помощью "холодных" звонков, но добросовестные организации не станут предлагать вам сразу купить какие-то конкретные бумаги, а предложат для начала пройти консультирование, составить ваш риск-профиль и только после этого сформировать портфель.
Как предотвратить мошенничество
От мошенничества никто не застрахован — только за второе полугодие 2020 года доля держателей банковских карт, которые столкнулись со злоумышленниками, выросла в полтора раза (с 31 до 45%), выяснили исследователи аналитического центра НАФИ. При этом для связи с владельцами карт мошенники использовали различные способы: звонки по телефону, СМС, письма на электронную почту, содержащие фишинг, вирусы или вредоносные ссылки и т.п.
Банки активно напоминают своим клиентам о мерах финансовой безопасности — опрошенные нами организации рассказали, что информацию можно найти в соответствующих разделах на их сайтах. Например, в Райффайзенбанке посоветовали:
- использовать отдельную карту для покупок онлайн. Если вы для этого используете кредитную карту, то лучше пусть она будет с небольшим лимитом;
- завести расчетный счет и хранить основную часть средств на нем. А на счете, к которому привязана ваша карта, хранить небольшую сумму для расходов на несколько дней. В конце концов, перевод между счетами в мобильном банке занимает не больше нескольких минут;
- никому не давать свою карту. Например, для оплаты счета официант не должен никуда ее уносить;
- обращать внимание на попытки психологического давления — сотрудники банка не будут вас торопить и запугивать, что вы теряете время;
- всегда устанавливать блокировку на телефон и отдельно на банковские приложения. Хорошо, если ваше устройство поддерживает блокировку по отпечатку пальца или лицу. В случае кражи телефона мошенникам потребуется время, чтобы получить доступ к СМС для подтверждения операций. А вы успеете заблокировать карты.
И главное — не забывайте о правилах использования карт и дистанционного банковского обслуживания. Как еще защититься от телефонных мошенников, мы также обсуждали в нашем подкасте "По карману".