В КНР заявили, что высокие темпы роста ВВП в I квартале связаны с преодолением пандемии

ПЕКИН, 16 апреля. /ТАСС/. Чрезвычайно высокие темпы роста ВВП Китая в январе - марте связаны с успешным преодолением негативного воздействия пандемии китайской экономикой после резкого спада, зафиксированного в I квартале прошлого года. Об этом заявила в пятницу официальный представитель Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Лю Айхуа.

"Экономика Китая [в I квартале] продолжала стабильно восстанавливаться, сложилась благоприятная конъюнктура, - сообщила она на пресс-конференции. - Минувшей зимой, а также нынешней весной нам удалось закрепить результаты социально-экономического развития и борьбы с коронавирусом, несмотря на внешние вызовы и дестабилизирующие факторы, обусловленные пандемией".

Как уточнила официальный представитель ГСУ, 2021 год оказался для Китая более благоприятным, чем прошедший. "Количество положительных факторов увеличилось", - объяснила Лю Айхуа. Чиновник перечислила пять главных причин бурного роста национального ВВП в I квартале: повышение внутреннего спроса, сохранение стабильности на рынке занятости, появление новых стимулов для развития, обеспечение высокой продуктивности производства и улучшение ожиданий предпринимателей, от которых напрямую зависит количество новых заказов.

В то же время она отметила, что на текущем этапе экономика КНР "восстанавливается, имея для этого недостаточно прочное основание". Она напомнила, что многие национальные компании в сфере услуг, а также малый бизнес "переживают множество трудностей".

Официальный представитель добавила, что каких-либо изменений в стратегической линии развития страны, провозглашенной высшим руководством Китая, не предвидится. "Мы продолжим действовать в соответствии с распоряжениями центральных властей и намерены значительно снизить нагрузку на предприятия, сохранять макроэкономическую стабильность", - подытожила Лю Айхуа.

Согласно официальной статистике, темпы экономического роста Китая в январе - марте достигли беспрецедентной отметки, составив 18,3%. В I квартале 2020 года соответствующий показатель был отрицательным (-6,8%). В соответствии с опубликованным документом, аграрный сектор КНР за первые три месяца 2021 года увеличился на 8,1%, до 1,13 трлн юаней (около $173,56 млрд), промышленность - на 24,4%, до 9,26 трлн юаней ($1,41 трлн), сфера услуг - на 15,6%, до 14,54 трлн юаней ($2,22 трлн).