Ростуризм назвал возможные сроки вступления в силу закона о легализации гостевых домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Разрабатываемый в России законопроект о легализации работы гостевых домов может вступить в силу 1 января 2022 года, будет предусмотрен переходный период, гостевые дома планируют классифицировать, сообщила в пятницу в ходе XI Всероссийского форума "Открытый Крым" начальник правового управления Ростуризма Наталья Смирнова.

Ростуризм по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина подготовил поправки в закон о туристской деятельности в части легализации гостевых домов. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в начале апреля говорила, что планируется создать федеральный реестр таких средств размещения.

"Мы направили законопроект на согласование в заинтересованные федеральные органы власти, сейчас получаем ответы, в основном они положительные, <…> со стороны Министерства финансов и [Министерства] экономического развития видим поддержку. Надеемся, в ближайшее время внести законопроект в правительство РФ и затем соответственно в Госдуму. Мы предлагаем внести обязательную классификацию таких гостевых домов по аналогии с гостиницами, требования будут с учетом разумности для данного вида средств размещения. Мы исходим из того, что законопроект должен вступить в силу 1 января 2022 года, закладываем длительный переходный период для того, чтобы средства смогли продолжить работу и спокойно пройти классификацию", - сказала Смирнова.

Она отметила, что нахождение гостевых домов за пределами правового поля в настоящее время ведет к выпадающим доходам в основных курортных регионах страны и недобросовестной конкуренции со стороны средств размещения, при которой такие объекты пытаются нелегально работать, предоставляя людям услуги, безопасность которых ничем не регламентирована.

Ранее Догузова сообщала, что предлагаемые Ростуризмом меры также будут иметь положительный эффект для самого бизнеса, поскольку владельцы гостевых домов смогут претендовать на господдержку и участвовать в программах Ростуризма.