Захарова: энергетической войной является блокада Крыма, а не "Северный поток - 2"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Именно энергоблокада Крыма киевскими властями является энергетической войной, а не проект "Северный поток - 2". Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что он рассматривает строительство газопровода "Северный поток - 2" как энергетическую войну.

"Нет. Энергетическая война - это энергоблокада Крыма", - написала она на своей странице в Facebook.

Захарова напомнила Зеленскому, как в октябре 2015 года так называемыми крымскотатарскими и украинскими активистами были повреждены опоры линий электропередачи, связывающих полуостров с Украиной, а в ноябре того же года неизвестные взорвали опоры четырех ЛЭП, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей к нему территории самой Украины. "В сочетании с водной блокадой и блокадой железнодорожного сообщения, это уже получается не просто энергетическая война, а энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид", - отметила дипломат.

Официальный представитель МИД обратила внимание, что Россия ответила на развязанную киевским режимом против крымчан энергетическую войну ассиметрично - строительством инфраструктуры, необходимой для жизнеобеспечения полуострова: в мае 2016 года приведен в действие энергомост "Кубань - Крым", в этом году в России запущен Бельбекский водозабор, который уже дал Севастополю более 1 млн куб. м воды, также идет строительство опреснительной установки в Сакском районе.

"Ну и, конечно же, все мы помним, чем обернулись попытки Киева осуществить транспортную блокаду полуострова - в рекордные сроки в России был построен Крымский мост через Керченский пролив", - указала Захарова. Она добавила, что это крупнейший инфраструктурный проект на всем постсоветском пространстве за последние годы, самый длинный мост в Европе, который сегодня является одной из важнейших транспортных артерий России.

"Вот это все и есть энергетическая война киевского режима, решительный и мирный ответ на которую дала Россия. А проект "Северный поток - 2" - это бизнес, цивилизованный и выгодный", - подчеркнула дипломат.